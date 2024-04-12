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        Kocaeli merkezli Narkoçelik-11 Operasyonu'nun 13 şüphelisi adliyede

        KOCAELİmerkezli olarak 3 ilde, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen ve 608 kilogram kokain ile 827 kilo 500 gram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin ele geçirildiği Narkoçelik-11 operasyonunda gözaltına alınan örgütün elebaşı dahil 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:05
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        Kocaeli merkezli Narkoçelik-11 Operasyonu'nun 13 şüphelisi adliyede
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        KOCAELİmerkezli olarak 3 ilde, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen ve 608 kilogram kokain ile 827 kilo 500 gram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin ele geçirildiği Narkoçelik-11 operasyonunda gözaltına alınan örgütün elebaşı dahil 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli ve Antalya Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmaya yönelik çalışmalar yürüten organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu Narkoçelik-11 operasyonu kapsamında toplam 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Uyuşturucu, Türkiye’de tek seferde ele geçirilen üçüncü en büyük kokain miktarı olarak kayıtlara geçti.

        Operasyonda çetenin liderliğini yaptığı belirlenen Lübnan ve Venezuela vatandaşı Danı Talal Awad Abushanap ile 2 Kolombiya vatandaşı, 1 Lübnan vatandaşı ve 9 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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