Kocaeli merkezli Narkoçelik-11 Operasyonu'nun 13 şüphelisi adliyede (2)
10ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKocaeli merkezli olarak 3 ilde, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen ve 608 kilogram kokain ile 827 kilo 500 gram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin ele geçirildiği Narkoçelik-11 operasyonunda gözaltına alınan örgütün elebaşı dahil 13 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
10ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kocaeli merkezli olarak 3 ilde, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen ve 608 kilogram kokain ile 827 kilo 500 gram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin ele geçirildiği Narkoçelik-11 operasyonunda gözaltına alınan örgütün elebaşı dahil 13 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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