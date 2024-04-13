Kocaeli merkezli Narkoçelik-11 Operasyonu'nun 13 şüphelisi adliyede (2)

10ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kocaeli merkezli olarak 3 ilde, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen ve 608 kilogram kokain ile 827 kilo 500 gram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin ele geçirildiği Narkoçelik-11 operasyonunda gözaltına alınan örgütün elebaşı dahil 13 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.