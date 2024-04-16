Kendilerine saldıran şüphelileri gözaltına alırken sınırını aşan 3 polise uzaklaştırma

İZMİT'te gece saatlerinde bir çorbacıda hesap ücreti konusunda çıkan kavgada şüpheliler, olaya müdahale polis ekiplerine saldırdı. Yaşanan arbede sonrasında 3 şüpheli gözaltına alınırken, zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 polis hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldı.

Olay, dün gece 02.30 sıralarında İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki bir çorbacıda meydana geldi. Çorba içmeye giden B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında hesap konusunda kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi geldi. İş yerinin önüne çıkarılan şüphelilerden A.Ö.Ç., kendisini uzaklaştırmaya çalışan polislere hakaret ederek yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelileri zor kullanarak gözaltına aldı.