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        Oto yıkamacı cinayetinde 'Meşru müdafaa' savunması

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde oto yıkama dükkanı sahibi Abdurrahim Bozboğa'yı (39) göğsünden bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Muhammed Alperen Uzun (26) ilk duruşmada yaptığı savunmada, işlettiği eğlence mekanında olay gününden önce Abdurrahim Bozboğa ile işletme müdürü Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:06 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:10
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        Oto yıkamacı cinayetinde 'Meşru müdafaa' savunması
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        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde oto yıkama dükkanı sahibi Abdurrahim Bozboğa'yı (39) göğsünden bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Muhammed Alperen Uzun (26) ilk duruşmada yaptığı savunmada, işlettiği eğlence mekanında olay gününden önce Abdurrahim Bozboğa ile işletme müdürü Y.İ. arasında kavga çıktığını, Bozboğa'nın kendisini oto yıkama dükkanına çağırarak Y.İ.'nin kendisinden şikayetçi olmamasını istediğini anlattı. Uzun, burada darbedildiğini ve bıçaklandığını anlatırken, avukatı ise olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde gerçekleştiğini söyledi.

        Olay, 7 Haziran 2023’te Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde Abdurrahim Bozboğa’ya ait oto yıkama dükkanında meydana geldi. Abdurrahim Bozboğa ile eğlence mekanı sahibi Muhammed Alperen Uzun arasında oto yıkama dükkanında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, bıçaklanan ve sopayla darbedilen Uzun, Bozboğa’yı göğsünden bıçaklayarak öldürüp, kaçtı. Polis tarafından yakalanan Muhammed Alperen Uzun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hakkında ‘Haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Olay sırasında Uzun’u darbettiği iddia edilen Bozboğa’nın yanında olan arkadaşları U.S. ve S.Y. hakkında ise 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma' suçlarından dava açıldı.

        Davanın ilk duruşması Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Uzun, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, tutuksuz sanıklar U.S. ve S.Y., öldürülen Bozboğa'nın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        'MÜŞTERİMİZİ DÖVDÜ, KUSURA BAKMA DEDİ'

        Muhammed Alperen Uzun savunmasında, "Olaydan bir, iki gün kadar önce eğlence mekanımda Abdurrahim Bozboğa bir müşterimizi dövdü. Olayın yaşandığı gün yanıma gelen Bozboğa, 'Dükkanda huzursuzluk yaptığım için kusura bakma' dedi. Bunun üzerine akşama kadar dükkanımda oturduk. Akşam olunca gittiğim sırada dükkanımın kasasında duran Y.İ. ile Abdurrahim arasında kavga çıkmış, Abdurrahim kavgada Y.İ.'ye yumruk atmış. Daha sonra Abdurrahim beni arayarak Y.İ.'nin şikayetçi olmamasını istedi. Daha sonra U.S. beni arayarak Abdurrahim'in benimle konuşmak istediğini söyledi. Abdurrahim'in oto yıkama dükkanına gittik. Abdurrahim beni koltuğa oturtarak beyzbol sopasıyla darbetti. Dolaptan bıçak getirip masanın üzerine koydu. Daha sonra bacağımdan beni bıçakladı. 'Beni bırak' diye defalarca yalvardım. S.Y.'ye çarşaf çıkartıp 'Bugün birini öldüreceğiz' gibi cümleler kurdu. Cebimden telefonları alıp kimseyi aramama izin vermedi. Yastık alıp kafama dayayıp 2 el kafamın yanından ateş etti. S.Y.'ye 'Ağzını havluyla kapat' dedi, o da kapattı. U.S. de elimden, kolumdan tuttu. Ben de masada duran bıçağı alıp salladım ama öldürme maksadıyla yapmadım” dedi.

        'ALKOLÜN ETKİSİYLE SOPAYLA 4-5 TANE VURDU'

        Duruşmada dinlenen tutuksuz sanık U.S., "Oto yıkama dükkanında otururken Abdurrahim Bozboğa, Muhammed Alperen Uzun'a 'Y.İ. bana bıçak salladı' dedi. O da 'Ölmemişsin işte abi' diye cevapladı. Rahmetli de alkolün de etkisiyle sopayla 4-5 tane vurdu. Ben hiçbir şekilde müdahale etmedim. Elini, ayağını tutmadım. Bıçak sokma olayını da görmedim” dedi.

        ‘OLAYLARIN O KADAR İLERLEYECEĞİNİ TAHMİN ETMEDİK’

        Tutuksuz sanık S.Y. ise "Abdurrahim'in kalbinden kan fışkırdığını gördüm. Masada silah vardı; beyzbol sopası vardı. Sanık masadaki bıçaklarla değil, cebinden çıkardığı bıçakla vurdu. Olayların o kadar ilerleyeceğini tahmin etmedik, edemezdik" ifadelerini kullandı.

        'OLAY MEŞRU MÜDAFAA SINIRLARI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİ'

        Uzun'un Avukatı Mehmet Kamil Şirin, olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde gerçekleştiğini belirterek, "Abdurrahim ve arkadaşları yiyip içip hesap ödemeden gidiyorlar. A. isimli kadını masaya oturtunca tartışma çıkıyor. Abdurrahim yumruk atınca kavga çıkmış. Y.İ. şikayetçi olmasın diye baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Alperen'in bacağı 3 yerden bıçaklanmış, kolu kırık. Can havliyle orada olan bıçağı alıp, bıçaklayıp kaçmış. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

        Duruşma, dosyadaki eksiklikler nedeniyle ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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