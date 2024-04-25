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        Kocaeli Büyükşehir ile İzmit Belediyesi ekiplerinin 'yol yapım' kavgası

        KOCAELİ'de aynı noktada yol çalışması yapmak isteyen CHP'li İzmit Belediyesi ile AK Parti'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:57 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:00
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        Kocaeli Büyükşehir ile İzmit Belediyesi ekiplerinin 'yol yapım' kavgası
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        KOCAELİ'de aynı noktada yol çalışması yapmak isteyen CHP'li İzmit Belediyesi ile AK Parti’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında kavga çıktı. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen'in darbedildiği kavga sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olay yerine geldi. Bu sırada Hürriyet'in yanına yaklaşmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Efe, çıkan arbedede yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.

        Tavşantepe Mahallesi'nden Kocaeli Şehir Hastanesi'ne uzanan bağlantı yolunda yenileme çalışması yapmak isteyen CHP'li İzmit Belediyesi ile AK Parti’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde gittikleri aynı noktada karşılaştı. Ekipler arasında yol yapımı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen darbedilip, kıyafetleri yırtıldı. Durumu haber alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de olay yerine gitti. Hürriyet, bölgeye geldiği sırada, yanına yaklaşmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AK Parti’li Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, buradakiler tarafından engellendi. Yaşanan arbedede Efe yere düştü. Efe de kendisini ittiren kişiyi, ayaklarıyla müdahale ederek yere düşürdü. Çevredekiler, araya girip tarafları ayırarak sakinleştirdi. Yaşanalar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        'YOLUN BELLİ BİR KISMI BİZİM SORUMLULUK ALANAMIZ'

        Olay sonrası açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Vatandaşlar, buradaki patika yolun iyileştirilmesini istemişti. Biz de yolu genişleterek buraya güneş enerjili lambalar taktık. Bu yolun belli bir yere kadar olan kısmı bizim sorumluluk alanımız, bir noktadan sonrası ise hastanenin mülkiyet alanına giriyor. Biz de hastaneye bir yazı yazarak oradan bir kapı açılması ve yolun komple yapılması ile alakalı gereğini yapacağımızı söyledik. Cevap beklerken aradan seçim geçti. Haber beklerken, bizim sorumluluk alanımız olan bölgede, 3 aydır yapımına devam ettiğimiz, çalışma yaptığımız yerde, büyükşehir iş makineleri gelerek yolu kapatıyor. Bizim ekiplerimiz burada kendi alanımız olan bölgeye asfalt atmaya geldi. Ekiplerimizi buraya sokmadıklarını, bir de üzerine ekiplerimize fiziki saldırıya varan bir müdahale yaşandığını öğrendik" dedi.

        'BURADAKİ NİYET, İYİ NİYET DEĞİL'

        Darp olayını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Efe’nin kışkırttığını öne süren Hürriyet, "Bu yaşananlardan dolayı, gerçekten sorumlu idarecileri bu sorumsuzlukları nedeniyle kınıyorum. Burada bir çalışma yapılacaksa, bize bilgi verilmeliydi. Hastaneden yazı var mı? Yok. Çalışma yazınız var mı? Yok. 'Büyükşehir alanlarına biz girsek, siz ne yaparsınız?' diyoruz. Ona da cevap yok. Buradaki niyet, iyi niyet değil. Bugün fen işleri müdürümüze, çalışan ekiplerime fiziki müdahaleye, darba, kavgaya ve onların dövülmesine kadar olan bu olay için bütün büyükşehir yöneticilerine ve büyükşehir belediye başkanına çağrıda bulunuyorum. Bunun hesabını soracağım. Hiçbir ekibime, müdürüme ve çalışanıma asla fiziki müdahaleyi kabul etmiyorum. Bu konuda gereken bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Gereken bütün şikayetlerimizi yapacağız" diye konuştu.

        'BÜYÜTÜLECEK BİR DURUM YOK'

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Haydar Bulut ise olayın işçilerin kendi arasında yaşanan ufak tefek tartışmadan ibaret olduğunu belirterek, "İşçilerin kendi arasındaki sürtüşmeden meydana geldi. Büyütülecek bir durum yok. İşçiler, yolun açılması kapanması noktasında kendi aralarında tartıştı. 'Siz yapacaksınız, biz yapacağız' diye algı oluşturdular. Algılama öyle ama içeriğine baktığımız zaman, işçilerin kendi arasındaki sürtüşmeleri. Önemli olan hizmet etmektir. Yaşanan olay ile ilgili gerekli idari inceleme başlatılır. Bunlar rutin işler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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