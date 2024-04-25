Kocaeli Büyükşehir ile İzmit Belediyesi ekiplerinin 'yol yapım' kavgası (2)

‘DİYALOGLABUNLARIN ÇOK RAHAT AŞILABİLECEĞİNİ KONUŞTUK’

Yaşanan olayın ardından daha önce planlanan ‘Nezaket ziyareti’ kapsamında CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve Kocaeli'deki CHP’li belediye başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazeteciler tarafından bugün yaşanan olayın sorulması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Onları da değerlendirdik. Diyalogla bunların çok rahat aşılabileceğini konuştuk. Fatma Hanım ile de daha sıkı iletişim içinde kalmamızın bu meseleleri daha kolay yönetmeye imkan sağlayacağını konuştuk. İnşallah onu da hallederiz, sorun olmaz” dedi.