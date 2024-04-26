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        Gebze'de devrilen çamaşır makinesi yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kontrolden çıkan çamaşır makinesi yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:51 Güncelleme: 26.04.2024 - 19:55
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        Gebze'de devrilen çamaşır makinesi yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kontrolden çıkan çamaşır makinesi yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi D-100 karayolu güney yan yolda meydana geldi. Kamil Güngör yönetimindeki 26 ACV 379 plakalı çamaşır makinesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun alt kısmındaki Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, D-100 karayolu güney yan yol ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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