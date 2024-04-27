Benzin yüklü tanker kaza yaptı, patlama riskine karşı evler boşaltıldı (5)

YOL11 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI, VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNDÜ

Kaza sonucu yola dökülen yakıt Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Kocaeli İtfaiyesi, İSU, İZAYDAŞ, Gölcük Belediyesi ile kara yollarının çalışmaları sonucu D-130 kara yolunun iki yönü de saat 15.50 itibarıyla 11 saat sonra trafiğe açıldı. Ayrıca olası tehlikeye karşı çevredeki evlerde yaşayan vatandaşlar da alanın temizlenmesinin ardından evlerine döndü.

'TÜM ÖNLEMLER ALINDI'

Kocaeli Valiliği yolun trafiğe açılmasından sonra açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kaza bilgisi alınır alınmaz valiliğimiz koordinasyonunda, Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi, AFAD, İtfaiye, İSU ve İZAYDAŞ ile TÜPRAŞ teknik ekiplerince, olumsuz durumların önlenmesi için tüm tedbirler alınmak suretiyle ortak bir çalışma yürütülmüştür. Oluşması muhtemel tehlikeleri önlemek adına kazanın ardından çevredeki evlerin güvenli bir şekilde tahliyesi gerçekleştirilmiş, trafik akışı alternatif yollara sevk edilerek trafik güvenliği sağlanmış ve sızıntının denize ulaşmaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Kaza sonrası yakıtın karıştığı maddeler, IBC tanklarıyla bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderilmiş, yayılan yakıtın temizlenmesi için büyükşehir ve Gölcük Belediyesi ekiplerince alanda yıkama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Tankerin kaldırılması dahil yapılan çalışmaların tamamlanmasına müteakip saat 15.50 itibariyle trafik akışı normal bir şekilde sağlanmıştır."