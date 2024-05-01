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        Otomobili bebek arabasına çarptı; içindeki çocuk ağır yaralı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde otomobil, park halindeki bir otomobile, daha sonra da içerisinde 2 yaşındaki erkek bebeğin bulunduğu bebek arabasına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:05
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        Otomobili bebek arabasına çarptı; içindeki çocuk ağır yaralı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde otomobil, park halindeki bir otomobile, daha sonra da içerisinde 2 yaşındaki erkek bebeğin bulunduğu bebek arabasına çarptı. Kazada bebek ağır yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Tütünçiftlik sahili mevkinde meydana geldi. Ömer Ç.’nin kullandığı 41 KT 156 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki S.K.’ye ait 41 AFR 759 plakalı otomobile, daha sonra ise babası O.K.’nin gezmeye çıkardığı 2 yaşındaki erkek bebek K.K.'nin içinde bulunduğu bebek arabasına çarptı. Otomobilin çarpmasının ardından devrilen arabadaki bebek ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından alarak Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ömer Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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