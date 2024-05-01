Yolda yürüyenleri korkutup saldıran 4 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ'de, yolda yürüyen gençleri korkutup 1 kişiyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı.

Olay, 28 Nisan'da İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’ndeki bir otoparkta meydana geldi. Yolda yürüyen bir grup genç, yanlarına yaklaştıkları gençleri bağırıp, üzerlerine yürüyerek korkutarak, küfretti. Ardından karşı gruptaki gençlerden birini darbedip burnunu kıran şüpheliler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüde o sırada sokaktan geçen bir kadın ve çocuğun da panik yaşadığı görüldü.