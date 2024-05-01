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        Yolda yürüyenleri korkutup saldıran 4 şüpheli tutuklandı

        KOCAELİ'de, yolda yürüyen gençleri korkutup 1 kişiyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:45
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        Yolda yürüyenleri korkutup saldıran 4 şüpheli tutuklandı
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        KOCAELİ'de, yolda yürüyen gençleri korkutup 1 kişiyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı.

        Olay, 28 Nisan'da İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’ndeki bir otoparkta meydana geldi. Yolda yürüyen bir grup genç, yanlarına yaklaştıkları gençleri bağırıp, üzerlerine yürüyerek korkutarak, küfretti. Ardından karşı gruptaki gençlerden birini darbedip burnunu kıran şüpheliler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüde o sırada sokaktan geçen bir kadın ve çocuğun da panik yaşadığı görüldü.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ.'yi dün gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ., 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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