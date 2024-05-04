Park halindeyken hareket eden kamyon 2 otomobil ile duvara çarptı
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde park halindeyken hareket eden kamyon, 2 otomobil ile binanın duvarına çarptı.
KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde park halindeyken hareket eden kamyon, 2 otomobil ile binanın duvarına çarptı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 131. Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki 41 L 4839 plakalı kamyon, bilinmeyen nedenle hareket edip, yaklaşık 100 metre gittikten sonra park halindeki 2 otomobile ardından da bir binanın duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlarda ve binada hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.