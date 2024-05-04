Park halindeyken hareket eden kamyon 2 otomobil ile duvara çarptı

KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde park halindeyken hareket eden kamyon, 2 otomobil ile binanın duvarına çarptı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 131. Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki 41 L 4839 plakalı kamyon, bilinmeyen nedenle hareket edip, yaklaşık 100 metre gittikten sonra park halindeki 2 otomobile ardından da bir binanın duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlarda ve binada hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.