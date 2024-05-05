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        Kartepe'de otobüs markasına ait otoparkta çıkan yangın kamerada; 15 araç kül oldu

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bir otobüs markasına ait servis kısmının otoparkında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 02:47 Güncelleme: 05.05.2024 - 02:50
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        Kartepe'de otobüs markasına ait otoparkta çıkan yangın kamerada; 15 araç kül oldu
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bir otobüs markasına ait servis kısmının otoparkında yangın çıktı. Yaklaşık 1 saat süren yangında 4 otobüs, 9 midibüs ve 2 minibüs tamamen yanarak kül oldu. Araçların yandığı o anlar ise kameraya yansıdı. 

        Olay, gece yarısı Kartepe ilçesi, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkisinde bulunan bir otobüs markasına ait servisin otoparkında meydana geldi. Park halinde olan bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer araçlara da sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 4 otobüs, 9 midibüs ve 2 minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. 

        Kameraya da yansıyan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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