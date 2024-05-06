Pres makinesi kurulumu sırasında çalışınca sıkışan iş yeri sahibi öldü (2)

İzmit'te bir fabrikada yeni kurulan pres makinesine sıkışan fabrika sahibi Necmi Ş., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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