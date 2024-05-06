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        Pres makinesi kurulumu sırasında çalışınca sıkışan iş yeri sahibi öldü (2)

        HASTANEDEÖLDÜİzmit'te bir fabrikada yeni kurulan pres makinesine sıkışan fabrika sahibi Necmi Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 00:35 Güncelleme: 06.05.2024 - 00:35
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        Pres makinesi kurulumu sırasında çalışınca sıkışan iş yeri sahibi öldü (2)
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        HASTANEDEÖLDÜ

        İzmit'te bir fabrikada yeni kurulan pres makinesine sıkışan fabrika sahibi Necmi Ş., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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