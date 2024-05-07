Motosikletle cip çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi D-130 yolunda meydana geldi. İzmit yönüne giden S.A. yönetimindeki 17 ACE 479 plakalı cip, Çin Gülü Sokak'a dönerken, emniyet şeridinden geldiği öne sürülen Osman K. idaresindeki 61 HC 584 plakalı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü Osman K. ve yanındaki N.M. isimli kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Osman K.'nin durumunnu ağır olduğu bildirildi.

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