Kocaeli'de Antik Yunan dönemine ait 53 sikke ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları kişinin üzerinde arama yaptı. Aramada Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sikke ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sikke ele geçirildi.

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