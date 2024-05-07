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        Müteahhidin inşaat halindeyken 24 daireyi 50 kişiye satıp kaçtığı bina yıkıldı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, müteahhidin 16 yıl önce 24 daireyi 50 kişiye satarak kaçması nedeniyle inşaat halinde atıl kalan bina, arsa sahibinin yeni bir inşaat firması ile anlaşmasıyla bugün iş makineleri ile yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:30
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        Müteahhidin inşaat halindeyken 24 daireyi 50 kişiye satıp kaçtığı bina yıkıldı
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, müteahhidin 16 yıl önce 24 daireyi 50 kişiye satarak kaçması nedeniyle inşaat halinde atıl kalan bina, arsa sahibinin yeni bir inşaat firması ile anlaşmasıyla bugün iş makineleri ile yıkıldı.

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde müteahhit Y.D., 2008 yılında inşasına başladığı binadaki 24 daireyi, 50 kişiye sattıktan sonra yaklaşık 2,5 milyon TL ile kaçtı. Dolandırılan vatandaşlar haklarını hukuk yoluyla ararken, aradan geçen 16 yılda yarım kalan inşaat madde bağımlılarının mesken tuttuğu yer haline geldi. Binanın yapıldığı arsanın sahibi, yakın zamanda başka bir inşaat firması ile anlaştı. Mağdurlarla görüşerek anlaşmaya varan inşaat firması, atıl durumdaki binayı yeniden yapmak amacıyla bugün iş makineleri ile yıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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