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        Taş ocağında bakım yaptığı makine çalıştırılınca sıkışarak öldü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde taş ocağında bir başka işçi tarafından makinenin çalıştırılması sonucu bant ile merdane arasında sıkışan operatör Arif Koç (39) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 23:52 Güncelleme: 08.05.2024 - 23:55
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        Taş ocağında bakım yaptığı makine çalıştırılınca sıkışarak öldü
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde taş ocağında bir başka işçi tarafından makinenin çalıştırılması sonucu bant ile merdane arasında sıkışan operatör Arif Koç (39) yaşamını yitirdi.

        Olay, öğle saatlerinde Pelitli Mahallesi Beynova Sokak üzerinde bulunan taş ocağında meydana geldi. Taş ocağında yürüyen bantta operatör olarak çalışan Arif Koç, bakım yaptığı sırada kendisini fark etmeyen bir başka işçi tarafından makinenin çalıştırılması sonucu bant ile merdane arasına sıkıştı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arif Koç, olay yerinde yaşamını yitirirken, jandarma ekipleri inceleme yaptı. Koç’un cansız bedeni otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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