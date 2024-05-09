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        İş yerinde çıkan tartışmada bacağından vuruldu

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir iş yerinde çıkan tartışmada tabancayla sağ bacağından vurulan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 00:55 Güncelleme: 09.05.2024 - 01:00
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        İş yerinde çıkan tartışmada bacağından vuruldu
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        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir iş yerinde çıkan tartışmada tabancayla sağ bacağından vurulan E.U. (30), hastanede tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Turgut Sayın Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerinde bulunan E.U. ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi, E.U.'ya tabancayla ateş açtı. E.U. sağ bacağından vurulurken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri E.U.'ya olay yerinde yaptığı müdahale sonrası ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri hem iş yerinde hem de çevresinde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüpheli hakkında yakalama çalışması başlattı.

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        Galeri
        Galeri

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