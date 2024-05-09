Kocaeli'de otomobilin çarpmasıyla ölen yaya; başöğretmen çıktı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ölen yayanın 8 ay önce Kocaeli'ye tayin olan başöğretmen Orhan Gündoğdu (51) olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası Gündoğdu'nun cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde meydana geldi. Sefa T. idaresindeki 41 ST 138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce yol kenarındaki yayaya ardından da beton elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.