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        Kocaeli'de otomobilin çarpmasıyla ölen yaya; başöğretmen çıktı

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ölen yayanın 8 ay önce Kocaeli'ye tayin olan başöğretmen Orhan Gündoğdu (51) olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:45
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        Kocaeli'de otomobilin çarpmasıyla ölen yaya; başöğretmen çıktı
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        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ölen yayanın 8 ay önce Kocaeli'ye tayin olan başöğretmen Orhan Gündoğdu (51) olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası Gündoğdu'nun cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde meydana geldi. Sefa T. idaresindeki 41 ST 138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce yol kenarındaki yayaya ardından da beton elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        8 AY ÖNCE ATANDI

        Yaralı sürücü Sefa T., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, otomobilin çarptığı yaya ise öldü. Olay yerinde hayatını kaybeden yayanın da kimliği belli oldu. Yayanın, 8 ay önce Gölcük ilçesindeki Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu özel eğitim sınıfı başöğretmeni olarak tayin olan Orhan Gündoğdu olduğu öğrenildi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Evli ve 2 çocuk babası Gündoğdu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi. Sürücü Sefa T.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği bildirilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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