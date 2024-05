Bakan Tunç: Tüm siyasi partilerin uzlaşmasıyla inşallah yeni bir anayasa yapım sürecini başlatırız

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Bu ülkenin artık süreç içerisinde, 'Yamalı bohça' sözü çok tekrarlanıyor, öyle bir anayasa değil de daha bütüncül ve temel hak ve özgürlükleri öne alan, herkesin görüşlerinin alındığı, tüm siyasi partilerin uzlaşmasıyla, inşallah yeni bir anayasa yapım sürecini başlatırız ve milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'deki özel bir üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışına katıldı. İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde gerçekleştirilen açılışa Bakan Tunç ile Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı, üniversite yetkilileri ve davetliler katıldı.

'TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER NOKTASINDA ALDIĞIMIZ MESAFE KÜÇÜMSENEMEZ'

Açılış öncesi konuşma yapan Bakan Tunç, "İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Kocaeli’miz başta olmak üzere Türkiye'nin 81 vilayetini geliştirmeye, kalkındırmaya, kesintisiz bir şekilde bunu sürdürmeye devam ediyoruz. Tabii ki temel hak ve özgürlükler noktasında aldığımız mesafe küçümsenemez. Demokrasinin standartlarının yükseltilmesi, adalet alanındaki ilerlemeler noktasında aldığımız mesafe küçümsenemez, insanımız daha fazlasına layık ve bu alandaki çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden, savunma sanayinde bağımsız, enerjide bağımsız, her alanda güçlü, eğitimde güçlü, kalkınan bir ülke olarak, dış politikada sözü geçen Türkiye eksenini kurmaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyoruz. Türkiye'yi her türlü tehlikeden uzak, kötülükten uzak, her türlü terör örgütünün temizlendiği, çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir geleceğe kavuştuğu bir ülke olarak inşallah hep beraber milletçe birlik beraberlik içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Bugün bu yaptığımız açılışlar önemli. Eğitim, kalkınmanın ön şartı. Dolayısıyla üniversitelere verdiğimiz önem, geçtiğimiz 22 yılda 76'dan 207 sayısına ulaştı. Vakıf üniversitelerimizin sayısı da arttı. Onların hastanelerindeki imkanlar, tıp fakültesi olan yerlerde de imkanlar arttı" ifadelerini kullandı.