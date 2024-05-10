140 kilometre hızla istinat duvarından düşen otomobilde ölü sayısı 2'ye yükseldi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 29 Nisan'da 140 kilometre hızla giden otomobilin 8 metrelik istinat duvarından düşmesi sonucu Darıcaspor U-18 takımının futbolcusu Yunus Emre Savaş'ın (18) hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan Darıcaspor U-17 takımının futbolcusu Bayram Gaymaz (17) da yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 29 Nisan'da İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. 1493/2 Sokak'ta seyir halinde olan Enes Talha Topçu idaresindeki 41 AHP 408 plakalı otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı. Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu, İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı. Yapılan incelemede, EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığı belirlendi.