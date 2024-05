4 çocuk annesini aile meclisi kararıyla öldürüp ormana gömen 12 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ’de 7 yıldır hiçbir resmi işlem kaydı olmayan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan’ın (27), bir başka erkekle kaçtığı için aile meclisi kararıyla ormanda öldürülüp, gömüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan, eşi ve yakınları, toplam 12 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2017 yılında kadın sığınma evine yerleştirilip, kısa süre sonra kaçan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan’ın, o tarihten sonra hiçbir resmi işlem kaydının olmadığını tespit etti. Yıldıztan’ın ailesinin evine giden ekipler kadına ulaşamadı. Güneş Yıldıztan’ın 2017 yılının Aralık ayında M.A. isimli erkekle birlikte polise başvurup eşi Nihat Yıldıztan’ın kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle evden kaçtığını belirterek, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle tedbir alınmasını istediği, ardından da kadın sığınma evine yerleştirildiği, bir süre sonra da kaçtığı belirlendi. O dönem polisin yaptığı çalışmada Yıldıztan’a ulaşılamadığı saptandı. Güneş Yıldıztan’ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yıldıztan’ın eşi, ailesi, akrabaları, komşuları ve tanıdıkları olmak üzere 50’den fazla kişinin ifadesi alındı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Diğer şüpheliler Yıldıztan’ın eşi Nihat Yıldıztan ve yakınları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y.,O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri öldürülen genç kadının cenazesine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.