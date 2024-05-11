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        Kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:35
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        Kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmit’in Kadıköy Mahallesi Santral Yokuşu Kavşağı’nda meydana geldi. Turan Güneş Caddesi’nden gelen H.B. idaresindeki 41 ET 273 plakalı otomobil ile Gazanfer Bilge Bulvarı’ndan gelen F.C.B. idaresindeki 52 ADT 555 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerden F.C.B. ile yanındaki Z.B. ve diğer araçtaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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