Kocaelispor - Sakaryaspor: 0-2

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli

HAKEMLER: Burak Pakkan, Murat Temel, Anıl Usta

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Oğuz Ceylan (Dk. 64 Barış Alıcı), Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik, Vukovic (Dk. 60 Kharaishvili), Candeias, Amaral (Dk. 82 Mehmet Yılmaz), Beridze (Dk. 60 Şeydayev), Skhirtladze (Dk. 82 Cem Ekinci)

SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu - Oğuz Yıldırım, Rotman, Donkor, Bülent Uzun, Sinan Kurt (Dk. 90+2 Muhammet Ertürk), Hasan Kılıç (Dk. 90+6 Erdi Dikmen), Dimitrov, Murat Akpınar (Dk. 89 Çağlayan Menderes), Del Valle, Ndlovu (Dk. 90 Koray Kılınç)

GOLLER: Dk. 50 Del Valle, Dk.88 Ndlovu (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Cihat Çelik, Atila Turan, Emir Ortakaya, Yusuf Abdioğlu (Kocaelispor), Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Sakaryaspor)

1'inci Lig'in 34’üncü haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından puanını 60'a yükselten Sakaryaspor, sezonu 3'üncü sırada tamamlayarak direkt olarak play-off finaline yükseldi. 55 puanda kalan Kocaelispor ise sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak play-off yarı finalinde 5'inci sıradaki Çorum FK ile eşleşti.

8’inci dakikada korner kullanılmadan önce Sakaryaspor yedek kulübesi arkasındaki tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu. Kocaelisporlu oyuncular saha kenarına gelerek taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Oyun yaklaşık 2 dakikalık duraklamanın ardından devam etti.