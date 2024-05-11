Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Hastanenin bodrum katında yangın çıktı, 5 hasta başka hastanelere nakledildi

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan 8 katlı özel hastanenin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 20:52 Güncelleme: 11.05.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastanenin bodrum katında yangın çıktı, 5 hasta başka hastanelere nakledildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan 8 katlı özel hastanenin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, hastanenin acil servis bölümünde tedavisi devam eden 5 hasta çevredeki hastanelere nakledildi.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu Güney Yanyol üzerinde bulunan 8 katlı özel hastanede çıktı. Hastanenin bodrum katındaki güç kaynaklarının bulunduğu odada henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangınla birlikte çevreye duman yayıldı. Yangın nedeniyle bodrum katta bulunan acil servis bölümü ve zemin kat tamamen boşaltılırken, acil servis bölümünde tedavisi devam eden 5 hasta ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. İhbar üzerine hastaneye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptığı çalışmaların ardından yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Güç kaynaklarının bulunduğu kısımda hasara yol açan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!

        Benzer Haberler

        Kocaelispor - Sakaryaspor: 0-2
        Kocaelispor - Sakaryaspor: 0-2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Kandıra Hafızlar Derneği üyeleri kahvaltıda buluştu
        Kandıra Hafızlar Derneği üyeleri kahvaltıda buluştu
        Kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
        Kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
        Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de belediye meclis üyesinin aracının park halinde kurşunlanmasına i...
        Kocaeli'de belediye meclis üyesinin aracının park halinde kurşunlanmasına i...