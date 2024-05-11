Kocaelispor - Sakaryaspor maçının ardından

1'inci Lig'in 34’üncü haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ile Sakaryaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan açıklamalarda bulundu.

COŞKUN DEMİRBAKAN: MAÇI RAKİBİMİZ KAOS ORTAMINA SOKMAK İSTEDİ

Sakaryaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle başkanımıza ve yönetime teşekkür ederim. Bana bu görevi layık görüp de getirdiler. Ondan sonra Tuncay Hoca. Tuncay Şanlı benim talebem. İlk oynatan insanım. O da bana iyi takım bırakmış. Ona da teşekkür ediyorum. Biz bir, iki dokunuş yaptık. Ondan sonra böyle bir değişiklik oldu. Futbolcularımın hepsini kutlarım. Ayaklarına sağlık. Bir şeye değinmeden geçmeyeceğim. Maçı rakibimiz kaos ortamına sokmak istedi. Taraftar normal olarak kendi takımının yenilmesine üzülür. Onun için onları da anlayışla karşılaşıyorum ama biraz fazla uzağa gittiler" dedi.

Demirbakan, “Ben Kocaelispor'da da görev yaptım. Kocaelispor'un transfer yasağı vardı ve kapanmıştı. İlk imza veren adam, hem de alacağımın dörtte birine imza veren insan benim. Diğerlerinin hiçbiri vermiyordu. O kadar hocalar vardı. 'Kuruşu kuruşuna alırım' dedi hepsi. Ben yol gösterdim. Benden sonra birkaç kişiyi ikna ettim. Sırf Kocaelispor tekrar yaşasın diye ama bunu ben hak etmedim" ifadelerini kullandı. “BU BASKIDA OYNAMAK HAKİKATEN ZOR” Maç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Coşkun Demirbakan, "Psikolojik olarak rakibimiz daha baskı altındaydı. Çünkü kendi taraftarının önünde oynuyordu. Daha stresli oynadılar. Biz bundan faydalandık. Taktiğimizi de ona göre yaptık. Bu psikolojik baskıları biliyorduk. Bizim hiç baskımız yoktu. Çocuklara 'Hazırlık maçı gibi oynayın, rahat oynayın' dedim. Kocaelispor aşırı motivasyonla geldi. Aşırı motivasyon zararlı bir şey. Yapacağını yapamaz çocuklar. Onun için Kocaelisporlu futbolculara da haksızlık etmeyelim. Bu baskıda oynamak hakikaten zor. Hatalar yaptılar. Biz bu hataları değerlendirdik o kadar. Kazanmak başarmak demek değildir. Bugün biz sadece kazandık. Daha hiçbir şey başarmadık. Biz final maçında yenersek, Süper Lig'e çıkarsak o zaman kazanmış, başarmış olacağız. Bu bize yalnızca bugün için bir kazançtır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

MUSTAFA GÜRSEL: NASIL EN İYİ ŞEKİLDE PLAY-OFF'U OYNAYACAĞIZ ONA BAKACAĞIZ Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise değerlendirmesinde, "Maçın başından sonuna kadar istediğimiz gibi maç oynamadık. İstediğimiz mücadeleyi sahaya yansıtamadık. İstediğimiz pozisyonlara da giremedik. Akşam 12 oyuncu serum gördü ama bunlar hiçbir zaman mazeret değil. Bodrum'dan geldikten sonra takımı tam dinlenmiş olarak bu maça çıkarmak istedik. Çünkü maçın önemini biliyorduk. Kazandığımızda direkt final oynayacaktık. Her şeyi düşündüğümüz gibi oldu ama tabi ki biz üstümüze düşeni yapamadık. Bugünkü fiziksel bu tepkiyi sahada istediğimiz ölçüde veremememizin nedeni belki de oradan geldikten sonraki oyuncuların kaptığı bir virüsten ötürü de olabilir. Ama fiziksel anlamda kendi seviyemizin altında maç oynadık. Üzgünüz. Lig bitti. Artık bundan sonraki süreçte Play-Off ayrı bir kulvar, ayrı bir şey. Maç maç gidecek bir şey. Bundan sonraki süreçte kafamızı toplayıp ondan sonra nasıl en iyi şekilde bu Play-Off'u oynayacağız, ona bakacağız" ifadelerine yer verdi.

“DİREKT FİNAL OYNAMAYI ÇOK İSTİYORDUK” Sahada yaşanan olaylarla da ilgili konuşan Gürsel, "Orada yaşanan futbolda istemediğimiz tabi ki bazı olaylar oldu. Taraftalar için de, bizim için de, camiamız için de çok önemliydi. Onların üzüntüsünü anlıyoruz. Bizler de üzüldük. Bundan sonraki süreçte taraftar üzgün olduğunda tabi ki tepki vermesi normal, doğal. Bunu anlıyoruz. Bizim şu andaki düşüncemiz Play-Off. Kafamızı bir toplayalım, ondan sonraki süreçte rakibimiz Çorumspor. Direkt final oynamayı çok istiyorduk. İlk etapta bunu başaramadık. Bundan sonraki süreçte inşallah başarmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.