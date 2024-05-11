Kocaelispor'da Mustafa Gürsel dönemi bitti
TFF 1'inci Lig ekibi Kocaelispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış olup, toplantı sonrası Teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır" denildi.
TFF 1'inci Lig ekibi Kocaelispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış olup, toplantı sonrası Teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır" denildi.
TFF 1'inci Lig'de Play-off'lara kalarak Süper Lig'e yükselme şansını sürdüren Kocaelispor, bugün ligin 34'üncü hafta mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı. Kocaelispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış olup, toplantı sonrası Teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır" denildi.
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