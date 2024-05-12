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        Kocaelispor'da yeniden Ertuğrul Sağlam dönemi

        Kocaelispor'da dün Sakaryaspor yenilgisi sonrası teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrılırken; Ertuğrul Sağlam ile tekrar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:28 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:30
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        Kocaelispor'da yeniden Ertuğrul Sağlam dönemi
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        Kocaelispor'da dün Sakaryaspor yenilgisi sonrası teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrılırken; Ertuğrul Sağlam ile tekrar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

        1'inci Lig'in son haftasında sahasında Sakaryaspor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da, yönetim kurulunun yaptığı olağanüstü toplantıda teknik direktör Mustafa Gürsel ile yolların ayrılması kararı alındı. Gürsel ile yolların ayrılması sonrasında takım, sezon başında görev yapan Ertuğrul Sağlam'a emanet edildi. Tecrübeli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

        Sezona Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Kocaelispor, tecrübeli teknik adamın görev yaptığı 23 maçta; 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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