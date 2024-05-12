Kocaelispor'da yeniden Ertuğrul Sağlam dönemi

Sezona Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Kocaelispor, tecrübeli teknik adamın görev yaptığı 23 maçta; 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı.

1'inci Lig'in son haftasında sahasında Sakaryaspor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da, yönetim kurulunun yaptığı olağanüstü toplantıda teknik direktör Mustafa Gürsel ile yolların ayrılması kararı alındı. Gürsel ile yolların ayrılması sonrasında takım, sezon başında görev yapan Ertuğrul Sağlam'a emanet edildi. Tecrübeli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kocaelispor'da dün Sakaryaspor yenilgisi sonrası teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrılırken; Ertuğrul Sağlam ile tekrar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

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