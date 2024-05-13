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        Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı

        KOCAELİ merkezinde sağanak etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinden Kartepe'de ise kar yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:15
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        Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı
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        KOCAELİ merkezinde sağanak etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinden Kartepe'de ise kar yağdı.

        Kocaeli kent merkezinde bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. İstanbul'a kara yoluyla 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kartepe bölgesinde etkili olan kar yağışı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kar yağışı kısa süreli etkili olurken, toprak ve yeşil zeminde beyaz örtü oluşmadı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği Kocaeli'de yağışların bu gece itibariyle etkisini azaltması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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