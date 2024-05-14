Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İtfaiye, dar sokaktaki yangını, hortumları birleştirip 60 metreye uzatarak söndürdü

        İZMİT'te, evde çıkan yangına sokak dar olunca itfaiye araçları ulaşamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:28 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtfaiye, dar sokaktaki yangını, hortumları birleştirip 60 metreye uzatarak söndürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İZMİT'te, evde çıkan yangına sokak dar olunca itfaiye araçları ulaşamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, birleştirerek oluşturduğu 60 metrelik hortumla müdahale edip yangını söndürüldü.

        İzmit’te Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak'ta A.Ç.'nin yaşadığı müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Evdeki elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın, kısa sürede tavan kaplamasını tutuşturdu. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı evin bulunduğu dar sokağa itfaiye araçları giremeyince, itfaiye erleri standart hortumları birbirine ekledi. Oluşturulan 60 metre uzunluğunda hortumla müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de jandarma aracına çarpan motosikletli yaşamını yitirdi
        Kocaeli'de jandarma aracına çarpan motosikletli yaşamını yitirdi
        Organize göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon
        Organize göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon
        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı
        Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı
        Kocaelispor, play-off 1. turda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına b...
        Kocaelispor, play-off 1. turda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına b...
        Kocaeli'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı