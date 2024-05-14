İtfaiye, dar sokaktaki yangını, hortumları birleştirip 60 metreye uzatarak söndürdü
İZMİT'te, evde çıkan yangına sokak dar olunca itfaiye araçları ulaşamadı.
İZMİT'te, evde çıkan yangına sokak dar olunca itfaiye araçları ulaşamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, birleştirerek oluşturduğu 60 metrelik hortumla müdahale edip yangını söndürüldü.
İzmit’te Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak'ta A.Ç.'nin yaşadığı müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Evdeki elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın, kısa sürede tavan kaplamasını tutuşturdu. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı evin bulunduğu dar sokağa itfaiye araçları giremeyince, itfaiye erleri standart hortumları birbirine ekledi. Oluşturulan 60 metre uzunluğunda hortumla müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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