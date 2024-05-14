İtfaiye, dar sokaktaki yangını, hortumları birleştirip 60 metreye uzatarak söndürdü

İzmit’te Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak'ta A.Ç.'nin yaşadığı müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Evdeki elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın, kısa sürede tavan kaplamasını tutuşturdu. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı evin bulunduğu dar sokağa itfaiye araçları giremeyince, itfaiye erleri standart hortumları birbirine ekledi. Oluşturulan 60 metre uzunluğunda hortumla müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

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