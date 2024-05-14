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        TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu'nda aynı yöne giden hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:05
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        TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
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        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu’nda aynı yöne giden hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Derince ilçesi Çenedere Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Her ikisi de İstanbul yönüne giden E.K. yönetimindeki 34 JM 4838 plakalı otomobil ile Y.P. yönetimindeki 19 AAL 396 plakalı hafif ticari araç, şerit ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada, sürücülerden E.K. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen eşi yaralandı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle trafik yarım saat boyunca tek şeritten verilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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