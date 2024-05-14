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        Göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne operasyonda, 21 şüphelinin tamamı tutuklandı

        KOCAELİ merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin tamamı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:40
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        Göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne operasyonda, 21 şüphelinin tamamı tutuklandı
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        KOCAELİ merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin tamamı tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütü, bir süre önce takibe alındı. Yapılan ara baskınlarda bugüne kadar farklı illerde toplam 63 kaçak göçmen yakalanırken, suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından Suriye uyruklu kaçak göçmenlerin barınmasını sağlayan ve para karşılığı bu göçmenlerin ülke içerisinde nakledilmelerini organize ettiği tespit edilen 21 şüphelinin daha gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.

        ELBİSE DOLABINA VE OTOMOBİL BAGAJINA SAKLANDILAR

        Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep Emniyet Müdürlükleri ile 10 Mayıs günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 23 kaçak göçmen yakalanırken, 4 bin 100 dolar, 650 euro, bin Suriye Lirası ve 35 bin 600 Türk Lirası para ile suç işlemek amacıyla kullanılan kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda şüphelilerin bazılarının elbise dolabına, bazılarının çatıya, bazılarının ise otomobil bagajına saklandığı görüldü.

        Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, gözaltındaki 21 şüpheli ise işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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