7 yıl önce öldürülen Güneş'in ailesini tanıyanlar konuştu: Çocuklarını bırakıp kaçtığını söylüyorlardı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir başka erkekle kaçtığı iddiasıyla 7 yıl önce, ‘aile meclisi’ kararıyla eşi ve akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Güneş Yıldıztan cinayetiyle ilgili, aileyi tanıyanlar DHA’ya konuştu. Körfez Vanlılar Derneği Başkanı Abdurrahman Kurulu, “Düğünlerde, nişanlarda birbirimize gidip geliyorduk. Gerçekten böyle bir olayı beklemiyorduk” derken, ailenin yaşadığı İlimtepe Mahallesi’nin muhtarı Kazım Elmas ise “Kendi aralarında Güneş’in çocuklarını bırakıp kaçtığını söylüyorlardı. Mahallede, ‘Yetimleri bırakıp, gitti’ olarak biliniyordu bu olay ortaya çıkana kadar” dedi. 4 çocuk annesi Yıldıztan’ın cesedinin gömüldüğü iddia edilen alanda ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Aileyi ve Güneş Yıldıztan’ı tanıyanlar DHA’ya konuştu. Aileyi yakından tanıdığını belirten Körfez Vanlılar Derneği Başkanı Abdurrahman Kurulu, “Düğünlerde, nişanlarda birbirimize gidip geliyorduk. Gerçekten böyle bir olayı beklemiyorduk. Haberleri takip ediyorum. Arkadaşlarımla aramızda konuştuğumuzda, ‘Kesinlikle böyle bir şey olamaz’ diye konuştuk. Keşke böyle bir şey olmasaydı. İnşallah yalandır. Biz bu ailenin böyle bir şey yapacağına halen inanmıyoruz. 2017’den beri ben bu aileyi tanıyorum. O tarihte Kocaeli’deki bütün Vanlılarla iletişime geçtik. O zamandan beri de düğünlerde, etkinliklerde denk geldiğimizde mutlaka sohbet ediyorduk” dedi.

‘YETİMLERİ BIRAKIP, GİTTİ OLARAK BİLİNİYORDU’

Ailenin yaşadığı İlimtepe Mahallesi’nin muhtarı Kazım Elmas ise “Bu aileyi iyi tanırım. Ben 2000 yılından beri bu mahallede ikamet ediyorum. 2006’dan bu yana da bu mahallenin muhtarıyım. Yıldıztan ailesini 7’den 70’e tanıdığımı söyleyebilirim. Bu aile mahallemizde esnaflık yapar, hayvancılık yapar, inşaatlarda çalışırlar. Bu olayla ilgili, tam zamanını hatırlamıyorum ama yıllar önce böyle bir olay yaşandığını duyduk. Kendi aralarında Güneş’in çocuklarını bırakıp kaçtığını söylüyorlardı. Mahallede, ‘Yetimleri bırakıp, gitti’ olarak biliniyordu bu olay ortaya çıkana kadar. Ondan önce herhangi bir sorgulamaya ya da yanlış duyuma hiç denk gelmedik. İşin aslı ben de çok şaşırdım. Hiç beklenmezdi, söylenmezdi, konuşulmazdı. Ama şu anda bütün mahalle olarak şaşkınlık içerisindeyiz. Ben burada hem muhtar hem de esnafım. Fırıncılık yapıyorum. Onlar da bakkal işletiyorlar. Birbirimize gider, geliriz. Aile olarak görüşürüz. Çok rahatlıkla gelirler, görüşürüz. Ben onların evine gitmişimdir, onlar benim evime gelmiştir. Hiç saygıda kusur etmediler bu zamana kadar. Ama ben de bununla ilgili şüphelenilecek herhangi bir şeye denk gelmedim. Böyle bir olayın hem bizim mahallemizde hem de bu ailede cereyan etmesinin şaşkınlığını yaşıyorum” diye konuştu.