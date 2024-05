7 yıl önce öldürülen Güneş'in ailesini tanıyanlar konuştu: Çocuklarını bırakıp kaçtığını söylüyorlardı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir başka erkekle kaçtığı iddiasıyla 7 yıl önce, ‘aile meclisi’ kararıyla eşi ve akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Güneş Yıldıztan cinayetiyle ilgili, aileyi tanıyanlar DHA’ya konuştu. Körfez Vanlılar Derneği Başkanı Abdurrahman Kurulu, “Düğünlerde, nişanlarda birbirimize gidip geliyorduk. Gerçekten böyle bir olayı beklemiyorduk” derken, ailenin yaşadığı İlimtepe Mahallesi’nin muhtarı Kazım Elmas ise “Kendi aralarında Güneş’in çocuklarını bırakıp kaçtığını söylüyorlardı. Mahallede, ‘Yetimleri bırakıp, gitti’ olarak biliniyordu bu olay ortaya çıkana kadar” dedi. 4 çocuk annesi Yıldıztan’ın cesedinin gömüldüğü iddia edilen alanda ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan’ın 2017 yılında kadın sığınma evine yerleştirilip, buradan kaçtıktan sonra hiçbir resmi işlem kaydının olmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 50’den fazla kişinin bilgisine başvuruldu. Yıldıztan’ın ailesi, Güneş Yıldıztan’ın başka bir erkekle kaçtıktan sonra kendisinden bir daha haber almadıklarını söyledi. Güneş Yıldıztan’ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, aralarında Güneş Yıldıztan’ın eşi N.Y. ve 4 kardeşinin de bulunduğu toplam 26 kişiyi Kocaeli, İstanbul ve Van’da yapılan operasyonlar ile gözaltına aldı. Şüphelilerden 14’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Güneş Yıldıztan’ın eşi N.Y. ve yakınları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y., O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. cinayet, azmettirme, suçu ve suçluyu gizleme ve cinayete iştirak suçlamalarıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ‘Aile meclisi’ kararıyla öldürüldüğü ortaya çıkan 4 çocuk annesi Yıldıztan’ın cesedinin, gömüldüğü iddia edilen yerde arama çalışmaları sürüyor.