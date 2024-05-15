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        7 yıl önce öldürülen Güneş'in ailesini tanıyanlar konuştu: Çocuklarını bırakıp kaçtığını söylüyorlardı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir başka erkekle kaçtığı iddiasıyla 7 yıl önce, 'aile meclisi' kararıyla eşi ve akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Güneş Yıldıztan cinayetiyle ilgili, aileyi tanıyanlar DHA'ya konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:11 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:15
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        7 yıl önce öldürülen Güneş'in ailesini tanıyanlar konuştu: Çocuklarını bırakıp kaçtığını söylüyorlardı
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir başka erkekle kaçtığı iddiasıyla 7 yıl önce, ‘aile meclisi’ kararıyla eşi ve akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Güneş Yıldıztan cinayetiyle ilgili, aileyi tanıyanlar DHA’ya konuştu. Körfez Vanlılar Derneği Başkanı Abdurrahman Kurulu, “Düğünlerde, nişanlarda birbirimize gidip geliyorduk. Gerçekten böyle bir olayı beklemiyorduk” derken, ailenin yaşadığı İlimtepe Mahallesi’nin muhtarı Kazım Elmas ise “Kendi aralarında Güneş’in çocuklarını bırakıp kaçtığını söylüyorlardı. Mahallede, ‘Yetimleri bırakıp, gitti’ olarak biliniyordu bu olay ortaya çıkana kadar” dedi. 4 çocuk annesi Yıldıztan’ın cesedinin gömüldüğü iddia edilen alanda ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

        Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan’ın 2017 yılında kadın sığınma evine yerleştirilip, buradan kaçtıktan sonra hiçbir resmi işlem kaydının olmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 50’den fazla kişinin bilgisine başvuruldu. Yıldıztan’ın ailesi, Güneş Yıldıztan’ın başka bir erkekle kaçtıktan sonra kendisinden bir daha haber almadıklarını söyledi. Güneş Yıldıztan’ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, aralarında Güneş Yıldıztan’ın eşi N.Y. ve 4 kardeşinin de bulunduğu toplam 26 kişiyi Kocaeli, İstanbul ve Van’da yapılan operasyonlar ile gözaltına aldı. Şüphelilerden 14’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Güneş Yıldıztan’ın eşi N.Y. ve yakınları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y., O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. cinayet, azmettirme, suçu ve suçluyu gizleme ve cinayete iştirak suçlamalarıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ‘Aile meclisi’ kararıyla öldürüldüğü ortaya çıkan 4 çocuk annesi Yıldıztan’ın cesedinin, gömüldüğü iddia edilen yerde arama çalışmaları sürüyor.

        ‘İNŞALLAH YALANDIR’

        Aileyi ve Güneş Yıldıztan’ı tanıyanlar DHA’ya konuştu. Aileyi yakından tanıdığını belirten Körfez Vanlılar Derneği Başkanı Abdurrahman Kurulu, “Düğünlerde, nişanlarda birbirimize gidip geliyorduk. Gerçekten böyle bir olayı beklemiyorduk. Haberleri takip ediyorum. Arkadaşlarımla aramızda konuştuğumuzda, ‘Kesinlikle böyle bir şey olamaz’ diye konuştuk. Keşke böyle bir şey olmasaydı. İnşallah yalandır. Biz bu ailenin böyle bir şey yapacağına halen inanmıyoruz. 2017’den beri ben bu aileyi tanıyorum. O tarihte Kocaeli’deki bütün Vanlılarla iletişime geçtik. O zamandan beri de düğünlerde, etkinliklerde denk geldiğimizde mutlaka sohbet ediyorduk” dedi.

        ‘YETİMLERİ BIRAKIP, GİTTİ OLARAK BİLİNİYORDU’

        Ailenin yaşadığı İlimtepe Mahallesi’nin muhtarı Kazım Elmas ise “Bu aileyi iyi tanırım. Ben 2000 yılından beri bu mahallede ikamet ediyorum. 2006’dan bu yana da bu mahallenin muhtarıyım. Yıldıztan ailesini 7’den 70’e tanıdığımı söyleyebilirim. Bu aile mahallemizde esnaflık yapar, hayvancılık yapar, inşaatlarda çalışırlar. Bu olayla ilgili, tam zamanını hatırlamıyorum ama yıllar önce böyle bir olay yaşandığını duyduk. Kendi aralarında Güneş’in çocuklarını bırakıp kaçtığını söylüyorlardı. Mahallede, ‘Yetimleri bırakıp, gitti’ olarak biliniyordu bu olay ortaya çıkana kadar. Ondan önce herhangi bir sorgulamaya ya da yanlış duyuma hiç denk gelmedik. İşin aslı ben de çok şaşırdım. Hiç beklenmezdi, söylenmezdi, konuşulmazdı. Ama şu anda bütün mahalle olarak şaşkınlık içerisindeyiz. Ben burada hem muhtar hem de esnafım. Fırıncılık yapıyorum. Onlar da bakkal işletiyorlar. Birbirimize gider, geliriz. Aile olarak görüşürüz. Çok rahatlıkla gelirler, görüşürüz. Ben onların evine gitmişimdir, onlar benim evime gelmiştir. Hiç saygıda kusur etmediler bu zamana kadar. Ama ben de bununla ilgili şüphelenilecek herhangi bir şeye denk gelmedim. Böyle bir olayın hem bizim mahallemizde hem de bu ailede cereyan etmesinin şaşkınlığını yaşıyorum” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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