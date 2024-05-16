Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 14'üncü yüzyıla ait Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu kişinin üzerindeki aramada 14'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen deri kapaklı el yazması Kur'an-ı Kerim ile el yazması İslami eser ve ahşap kitapların muhafaza edildiği el oyması sanduka ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 14'üncü yüzyıla ait Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu kişinin üzerindeki aramada 14'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen deri kapaklı el yazması Kur’an-ı Kerim ile el yazması İslami eser ve ahşap kitapların muhafaza edildiği el oyması sanduka ele geçirildi.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Mayıs'ta Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 14'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen deri kapaklı el yazması Kur’an-ı Kerim, el yazması İslami eser ve ahşap kitapların muhafaza edildiği el oyması sanduka ele geçirildi. Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        Amatör olta balıkçıları Kandıra'da buluşacak
        Amatör olta balıkçıları Kandıra'da buluşacak
        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı
        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı
        Gebze Teknik Üniversitesinde "Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali"...
        Gebze Teknik Üniversitesinde "Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali"...
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 sanığın yargılanması...
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 sanığın yargılanması...