Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Evdeki yangında 7 yaşındaki Hazal öldü, hamile annesi ve 2 kardeşi dumandan etkilendi

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında evde mahsur kalan Hazal Demir (7) hayatını kaybetti, dumandan etkilenen hamile annesi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:12 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evdeki yangında 7 yaşındaki Hazal öldü, hamile annesi ve 2 kardeşi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede çıkan yangında evde mahsur kalan Hazal Demir (7) hayatını kaybetti, dumandan etkilenen hamile annesi S.D. ve 2 erkek kardeşi tedaviye alındı.

        Yangın, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle Radar Caddesi’ndeki 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede çıktı. Evde hamile S.D. ile erkek çocukları M.D. (5) ve M.D. ile kızı Hazal Demir'in bulunduğu sırada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Anne, yangın sırasında 2 oğlunu evden çıkaırken, Hazal mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen anne S.D. ve çocukları M.D. ile M.D.’yi ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere götürdü. Yangın söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde evde mahsur kalan Hazal'ın hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri, Hazal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve çevresinde incelemelerde bulundu. 4’üncü çocuğuna hamile olan anne S.D. ve 2 erkek çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba F.D.’nin ise yangın sırasında işte olduğu öğrenildi.

        Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"
        İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Kocaelispor'un Süper Lig özlemi 15, Boluspor'un 32 yıla çıktı
        Kocaelispor'un Süper Lig özlemi 15, Boluspor'un 32 yıla çıktı
        Gebze Teknik Üniversitesi, dünyanın 'En İyi Genç Üniversiteleri' arasında y...
        Gebze Teknik Üniversitesi, dünyanın 'En İyi Genç Üniversiteleri' arasında y...
        Karamürsel'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karamürsel'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk öldü
        Kocaeli'de evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk öldü
        Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak tahliye edildi
        Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak tahliye edildi
        Kocaeli'de kamuflaj giyen 22 engelli temsili askerlik yaptı
        Kocaeli'de kamuflaj giyen 22 engelli temsili askerlik yaptı