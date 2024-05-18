Tatil için geldiği bungalov işletmesinde yorgun mermi isabet etti
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bungalov işletmesinde tatil yapan Ozan Y.
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bungalov işletmesinde tatil yapan Ozan Y.'ye (32), bahçede bulunduğu sırada nereden ateşlendiği belli olmayan bir tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Dizinden yaralanan Ozan Y. hastaneye kaldırılırken, jandarma silahı ateşleyeni bulmak için çalışma başlattı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Yudum Sokak üzerindeki bir bungalov işletmesinde meydana geldi. Tatil için bungalov işletmesine gelen Ozan Y., işletmenin bahçesinde olduğu sırada nereden ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan yorgun merminin isabet etmesi sonucu dizinden vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ozan Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekipleri de işletme ve çevresinde silah kullanan şüpheliyi bulmak için araştırma yaptı. Dizinden yaralanan Ozan Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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