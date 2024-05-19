TEM Otoyolu'nda beyaz eşya yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde beyaz eşya yüklü TIR'ın dorsesi yandı.
KOCAELİ’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi yandı. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan Salih Çetin idaresindeki 41 EM 114 plakalı beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
KİLOMETRELERCE TRAFİK OLUŞTU
Öte yandan yangın ve ekiplerin çalışması nedeniyle Ankara istikametinde kilometrelerce araç yoğunluğu oluştu. Çalışmalar sırasında bir süre Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım D-100’e yönlendirildi. Ekipler dorseyi yoldan kaldırma çalışmalarına devam ederken yangın nedeniyle dorse ve içerisinde yüklü bulunan beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi. Çalışmalar nedeniyle trafik akışının bir süre tek şeritten sağlandığı bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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