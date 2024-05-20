Birlikte olmayı reddeden kız arkadaşını öldürüp, trafik kazası süsü vermek istedi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 18 Mayıs gecesi bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarına giden ekipler, olay yerinde Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) cansız bedeniyle karşılaştı. Rümeysa'nın boynunda ip bulunmasının ardından polis ekipleri, çalışma başlattı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, Rümeysa'nın erkek arkadaşı T.A. (22), sorgusunda birliktelik teklifini reddeden genç kızı darbettiğini, hareketsiz kalınca öldüğünü düşünerek trafik kazası süsü vermek için iple boynundan bağladığı kamyonetle birlikte uçurumdan yuvarladığını itiraf etti. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapanın da T.A. olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 18 Mayıs'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarının gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine giden trafik polisleri, yuvarlanan 34 VM 9246 plakalı kamyonetin yanında Rümeysa Meriç Özcan'ın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekibinin müdahalesinde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden Özcan'ın boynunda ip bulunmasından şüphelenen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Genç kızın cenazesine yapılan otopside, vücudunda darp izleri ve boynunda bulunan ipin neden olduğu kesiklere rastlandı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; polis ekiplerinin araştırmasında, hayatını kaybeden Rümeysa Meriç Özcan'ın olay günü T.A., C.Ç. (20), E.K. (20), Y.A.A. (20) ve K.N.K.(17) isimli arkadaşları ile buluştuğu tespit edildi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete getirildi. Yapılan incelemelerde T.A. ile Rümeysa Meriç Özcan'ın sevgili oldukları ve gün boyunca birlikte dolaştıkları, diğer şüphelilerden akşam saatlerinde ayrılarak olay yerine doğru gittikleri tespit edildi. Bunun üzerine genç kızın sevgilisi olan T.A. üzerinde yoğunlaşan ekiplerin yaptıkları sorguda, şüpheli cinayeti işlediğini itiraf etti.