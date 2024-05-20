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        Kocaeli'de otomobil, 'U' dönüşü yapan TIR'la çarpıştı: 6 yaralı

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde otomobilin, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan TIR'la çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 23:10 Güncelleme: 20.05.2024 - 23:15
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        Kocaeli'de otomobil, 'U' dönüşü yapan TIR'la çarpıştı: 6 yaralı
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        KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde otomobilin, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan TIR'la çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Başiskele ilçesine bağlı Kullar Mahallesi, Alsancak Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmit ilçesi yönüne gitmekte olan Bora K. yönetimindeki 34 KY 0541 plakalı otomobil, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan Hüseyin Ö.'nün kullandığı 55 AKT 081 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, TIR’ın sürücü kabini yerinden koptu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR’ın sürücü kabininde sıkışan Hüseyin Ö.’yü bulunduğu yerden çıkarırken, sağlık ekipleri ise otomobil sürücüsü Bora K. ile araçtaki Arda A., Alp Yağız D., Fahri T. ve Muhammed Taha E.'ye ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Alsancak Caddesi, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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