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        6 kişinin yaralandığı kaza, kamerada

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde dün akşam otomobil ile TIR'ın çarpıştığı, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:25
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        6 kişinin yaralandığı kaza, kamerada
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        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde dün akşam otomobil ile TIR'ın çarpıştığı, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi’nde meydana geldi. İzmit ilçesi yönüne giden Bora K. yönetimindeki 34 KY 0541 plakalı otomobil, 'U' dönüşü yapan Hüseyin Ö.'nün kullandığı 55 AKT 081 plakalı TIR ile çarpıştı. Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, TIR’ın kupası yerinden koptu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR şoförünü Hüseyin Ö.’yü sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık ekipleri ise otomobil sürücüsü Bora K. ile araçtaki Arda A., Alp Yağız D., Fahri T. ve Muhammed Taha E.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

        Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dörtlü ışıklarını yakarak duran TIR'ın, yasak olan yerden ‘U’ dönüşü yaparken, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştığı anlar yer aldı.

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