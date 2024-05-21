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        Kocaeli'de 'milyonluk ek ders yolsuzluğu' iddiası; adli ve idari soruşturma başlatıldı

        KOCAELİ'deki bir ortaokulda öğretmenler, maaş bordrolarındaki ek ders ücreti ile hesaplarına yatan ücretin farklı olduğunu tespit etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:05
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        Kocaeli'de 'milyonluk ek ders yolsuzluğu' iddiası; adli ve idari soruşturma başlatıldı
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        KOCAELİ’deki bir ortaokulda öğretmenler, maaş bordrolarındaki ek ders ücreti ile hesaplarına yatan ücretin farklı olduğunu tespit etti. Öğretmenler, yaklaşık 4 yıl boyunca bu durumun yaşandığını, hesaplarına eksik yatan ek ders ücretinin farklı banka hesaplarına yatırıldığını gördü. Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şubesi, iddialar hakkında suç duyurusunda bulunurken, sendikanın genel başkanı Levent Kuruoğlu, "Maliye sisteminde bir açık olduğu, bu açık üzerinden tespitlerimize göre sadece bir okulda 4,5 milyon TL'nin üstünde bir yolsuzluk yapıldığı görülmektedir" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise "Olayı öğrenir öğrenmez valilik oluruyla müfettişlerimizi görevlendirdik" dedi.

        Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Gölcük Saraylı Ortaokulu'nda görev yapan bazı öğretmenler, 17 Mayıs'ta maaş bordroları ile maaş ödeme dekontlarında tutarsızlık olduğunu tespit etti. İddiaya göre; ek ders ücretlerini karşılaştıran öğretmenlerin bazıları, ek ders ücretinin hesaplarına yatan ücretten yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu fark etti. Bunun üzerine geriye dönük olarak hesaplarını kontrol eden öğretmenler yaklaşık 4 yıl boyunca bu durumun yaşandığını ve maaş bordrolarında yazılan ek ders ücret farkının farklı banka hesaplarına yatırıldığını gördü.

        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

        İddialar hakkında Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu, ek ders ücretlerini hesaplayan okul müdürü M.H.A., işlemleri inceleyen ve onaylayan ilçe destek hizmetleri şefi ve memurları, şube müdürü ve Gölcük Milli Eğitim Müdürü hakkında; 'İrtikap', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından Kocaeli Adliyesi'ne gidip suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayet sonrası hem Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

        DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini söyleyerek, "Biz olayı öğrenir öğrenmez hemen valilik oluruyla müfettişlerimizi görevlendirdik. Bunun sorumlusu kimse, onlarla ilgili soruşturma başlattık. Sorumlusu ya da sorumluları kimse hepsi değerlendirilir" dedi.

        Ek ders ücret farkının farklı banka hesaplarına yatırılması iddiasıyla ilgili de konuşan Akmanşen, "Bordrolarla öğretmenlerin banka hesaplarının karşılaştırılması sonucunu usulüne göre müfettişlerimiz değerlendirecek" ifadelerini kullandı.

        '4 YIL AYNI ŞEKİLDE, BU USULSÜZLÜK SÜRMEKTEDİR'

        Yaşanan olaya, sosyal medya hesabından tepki gösteren Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yaptığı açıklamada, "Kocaeli Gölcük ilçesinde bir okulda bazı öğretmenlerimizin bordrolarında ek ders ücretlerinin üç katı olarak göründüğü ancak alması gereken kadarının hesaplara yatırıldığı tespit edilmiştir. Yani ek ders bordroda 15 bin TL görünmekte ama hesaplara 5 bin TL yatmaktadır. Geriye dönük olarak 4 yıl aynı şekilde bu usulsüzlük sürmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürü ile yapılan görüşmede geri kalan ücretin başka hesaplara aktarıldığı anlaşılmıştır. Kocaeli Şube Başkanımız Adem Ellialtıoğlu tarafından bugün savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

        '4,5 MİLYON TL'NİN ÜSTÜNDE YOLSUZLUK'

        "Maliye sisteminde bir açık olduğu, bu açık üzerinden tespitlerimize göre sadece bir okulda 4,5 milyon TL'nin üstünde bir yolsuzluk yapıldığı görülmektedir" diyen Kuruoğlu, paylaşımında öğretmenleri uyardı. Kuruoğlu, "Aynı yöntem, başkaları tarafından da fark edilmiş ve aynı yolsuzluk başka öğretmenlerimizin hesapları üzerinden de yapılmış olabilir. Lütfen geriye dönük bordrolarınızı inceleyerek bize bilgi verirseniz, ileride başınızı büyük belaya sokabilecek mağduriyet konusunda sizlere yardımcı olabiliriz" ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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