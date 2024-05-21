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        Hurda kağıt deposunda yangın

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir hurda kağıt deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:55
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        Hurda kağıt deposunda yangın
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir hurda kağıt deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki bir hurda kağıt deposunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Söndürülmeden atılan sigara izmaritinin hurda kağıtları tutuşturması sonucu başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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