Hurda kağıt deposunda yangın

Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki bir hurda kağıt deposunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Söndürülmeden atılan sigara izmaritinin hurda kağıtları tutuşturması sonucu başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir hurda kağıt deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

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