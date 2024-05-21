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        Kavga ettiği kişiyi 10 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık: Yaralandığını hiç düşünmedim

        KOCAELİ'de, parkta kavgada Kaptan Kırdudu'yu (26) 10 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Murat Ekemen (42), ilk duruşmada, "Şahsın, yaralandığını hiç düşünmedim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:30
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        Kavga ettiği kişiyi 10 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık: Yaralandığını hiç düşünmedim
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        KOCAELİ'de, parkta kavgada Kaptan Kırdudu'yu (26) 10 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Murat Ekemen (42), ilk duruşmada, "Şahsın, yaralandığını hiç düşünmedim" dedi. Kırdudu’nun eşinin avukatı Orkun Utkubaş ise olayın 'Nitelikli kasten öldürme' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ölenin üzerinde 10'un üzerinde bıçak yarası vardır. Organları dışarı çıkmış vaziyettedir. Sanığın, 'Ölenin yaralandığını fark etmedim' şeklindeki savunması kabul edilemez" dedi.

        Derince ilçesi Mimar Sinan Parkı'nda 23 Temmuz 2023 gecesi Kaptan Kırdudu, tartıştığı kişi tarafından karın ve baldırı bölgesinden 10 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, park çevresindeki tüm iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kamera görüntülerinde, uzak mesafeden geçen bir kişinin üzerinden kan damladığını tespit eden ekipler, bölgeye gidip kan damlalarını takip etti. Polis ekipleri kimliğini tespit ettiği Murat Ekemen’i bir gün sonra düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Ekemen'in olayda bıçakla bacağından yaralandığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ekemen, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

        MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME

        Cumhuriyet savcısı tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede belediyede silahlı güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Ekemen'in olay günü, öldürülen Kırdudu ile mesire alanı içerisinde tartışma yaşadıktan sonra, Ekemen'in kendisine ait bıçakla Kırdudu'nun vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralayıp öldürmek suretiyle 'Kasten öldürme' suçunu işlediğini belirterek, müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

        'KÜFRETTİ'

        Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Murat Ekemen, öldürülen Kaptan Kırdudu'nun eşi İlayda Kırdudu ve taraf avukatları katıldı. Olay gününü anlatan tutuklu sanık Ekemen, Kırdudu'yu tanımadığını belirterek, "Parkta tek başıma oturuyordum. Arkamdan gelen sese baktığımda birinin geçtiğini fark ettim. Ölen şahıs bana 'Sen ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Ben de gayriihtiyari baktığımı söyledim. Aynı şekilde küfürler etti. Şahıs alkollü ve çok sinirliydi. Devamında bana kafa atmaya çalıştı, 'Seni öldürürüm' dedi. Ben bu esnada eğildim; ben eğilince yere düştü. Kalkar kalkmaz elindeki bir şeyi bacağıma doğru savurdu. Ben bir acı hissettim, elindekinin de bıçak olduğunu anladım. Altta kaldım ve boğuşmaya başladık. Kendisini sürekli iteleyerek bıçağı almaya çalıştım. Bıçağı da şahsa doğru itekliyordum; kolunu sırtına doğru büktüm ve bıçağı almayı başardım. Devamında da hemen oradan kaçtım" dedi.

        'BU KADAR CİDDİ YARALANDIĞINI FARK ETMEDİM'

        Sanık Murat Ekemen, "Ben şahsın olay esnasında bu kadar ciddi şekilde yaralandığını fark etmedim, hatta yaralandığını hiç düşünmedim. Eve gittiğimde kendi kendime bacağımı tedavi etmeye çalıştım ancak tedavi edemedim. Kanama durmadı. Bunun üzerine ertesi gün akşamüstü hastaneye gidip düşerek yaralandığımı söyledim. Bacağıma dikiş atıldı. Bir gün sonra polisler geldi ve şahsın hayatını kaybettiğini öğrendim. Olayda benim öldürme kastım yoktur, ben kendimi savundum. Üzgünüm, keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

        'TELEFON HOPARLÖRDEYDİ, BİRİYLE KONUŞTUĞUNU FARK ETTİM'

        Öldürülen Kaptan Kırdudu'nun eşi İlayda Kırdudu ise olay sırasında eşiyle telefonla konuştuğunu belirterek şunları söyledi:

        "Ben o sıra ev işleriyle uğraştığımdan telefon hoparlördeydi. Biriyle konuştuğunu fark ettim. Karşıdaki şahıs Kaptan'a 'Bana çakmak ver' dedi. Kaptan, çakmak olmadığını söyledi. Karşıdaki şahıs 'Burada nerede oturuyorsunuz' dedi. Kaptan cevap olarak '2 bira içip kalkacağız, kimseye zararımız yok, senin istediğin bende yok' dedi. Sonrasında sesler kesildi, düşme gibi bir ses duydum; sanırım telefon düştü. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

        '10'UN ÜZERİNDE BIÇAK YARASI VAR'

        İlayda Kırdudu'nun avukatı Orkun Utkubaş, olayın 'Nitelikli kasten öldürme' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ölenin üzerinde 10'un üzerinde bıçak yarası vardır. Organları dışarı çıkmış vaziyettedir. Sanığın, 'Ölenin yaralandığını fark etmedim' şeklindeki savunması kabul edilemez" dedi.

        Sanık avukatı Hakan Akkaya ise anlatılanlarda çelişkiler olduğunu belirterek İlayda Kırdudu'nun telefonunun incelenmesini talep etti. Akkaya, ayrıca meşru müdafaa hükümlerinin değerlendirilmesini talep edip, tahliye istedi. Mahkeme heyeti, cep telefonunun incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

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