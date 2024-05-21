Abhazlar, sürgünün 160'ıncı yılında atalarını andı

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde Abhazlar, 160 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgüne gönderilen ve büyük çoğunluğunun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği atalarını andı. Programda konuşan Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Levent Belin, "Bizim yaşadığımız acı gerçekten son derece büyük. Etkisi yeryüzü dönmeye devam ettikçe azalmayacak, eksilmeyecek. Tanrı, hiçbir halka bizim yaşadıklarımızı yaşatmasın" dedi.

160 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgün edildikten sonra büyük çoğunluğunun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği, bir kısmının ise Karadeniz üzerinden Kandıra'nın Babalı köyü sahiline ulaştığı Abhazlar için anma töreni düzenlendi. İlçeye bağlı Babalı sahilinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Kafkas Sürgün Anıtı’na çelenk bıraktı. Katılımcılar daha sonra birlikte denize karanfil bıraktı. Düzenlenen programa dernek ve federasyon temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, sürgünde ölen atalarının yaşadığı mağaraları ziyaret etmesinin ardından dualar etti. Meşalelerle sahil boyunca yürüyen Abhazlar, atalarını anmak için Nart ateşini yaktı.