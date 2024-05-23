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        İzmit Belediyesi'nin hasadını yapıp, gelirini kız öğrencilere bağışlayacağı çilekler çalındı

        KOCAELİ'de, İzmit Belediyesi tarafından 'Çilek Köyü Projesi' kapsamında 12 bin dönümlük alana dikilen 25 bin çilek fidesi, bugün gerçekleşecek hasat etkinliğinde toplanıp geliri ihtiyaç sahibi kız öğrencilere bağışlanacaktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 20:43 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:45
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        İzmit Belediyesi'nin hasadını yapıp, gelirini kız öğrencilere bağışlayacağı çilekler çalındı
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        KOCAELİ'de, İzmit Belediyesi tarafından 'Çilek Köyü Projesi' kapsamında 12 bin dönümlük alana dikilen 25 bin çilek fidesi, bugün gerçekleşecek hasat etkinliğinde toplanıp geliri ihtiyaç sahibi kız öğrencilere bağışlanacaktı. Belediye, yaptığı açıklamada, dün gece çileklerin çalındığını duyurdu. 

        İzmit Belediyesi tarafından 2022 yılında Çayırköy Mahallesi'ndeki 12 bin dönümlük alana çilek fidesi ekilerek, hasattan elde edilecek geliri kız çocuklarına bağışlanmak üzere 'Çilek Köyü Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında daha önce alınan hasatla elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi kız çocuklarına dağıtıldı. 2 yıldır devam eden projede 25 bin çilek fidesi daha geçen ekim ayında ekildi. Bugün saat 19.00'da çileklerin hasat töreni düzenlenmesi planlandı. Ancak, dün çilek bahçesinin tellerinin kesilerek, hasada hazır olan çileklerin çalındığı ortaya çıktı. İzmit Belediyesi şikayetçi olurken, polis, çilekleri çalan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

        BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

        ​İzmit Belediyesi'nden konuya yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İzmit Belediyesi olarak Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Çilek Köyü projemiz, toplumumuzun ihtiyaç sahibi kız öğrencilerine destek sağlamak amacıyla büyük bir özveriyle yürütülmektedir. Ancak üzülerek bildirmek isteriz ki, 25 bin çilek fidesinin dikildiği 12 dönümlük arazimizde bu akşam gerçekleştirilecek olan hasat etkinliği, dün gece yaşanan üzücü bir hırsızlık olayı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kalmıştır. Ancak üzülerek bildirmek isteriz ki, dün gece bahçemizin tellerini kesen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 25 bin çilek fidesinin dikili olduğu 12 dönümlük arazimizdeki çilekleri toplayarak büyük bir hırsızlık gerçekleştirmişlerdir. Bu hırsızlık olayı, sadece bizim değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimizin de büyük bir mağduriyetine yol açmıştır. Bu sebeple, bu akşam saat 19.00’da İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleşecek olan Çilek Hasat Etkinliği maalesef ertelenmiştir. Olayın faillerinin tespiti ve adalete teslim edilmesi için güvenlik güçleriyle temasa geçilmiştir. Çilek Köyü projemiz kapsamında elde edilen gelirle desteklediğimiz ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimizin eğitimlerine olan katkılarımızı kesintisiz sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yaşanan bu talihsiz olay nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diler, anlayışları için teşekkür ederiz. Yeni hasat etkinliği tarihini en kısa sürede duyuracağımızın da bilinmesini isteriz." 

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