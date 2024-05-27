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        Kocaeli'de kereste üretim tesisi ofisinde yangın

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki kereste üretim tesisinin ofis kısmında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:59 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:00
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        Kocaeli'de kereste üretim tesisi ofisinde yangın
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki kereste üretim tesisinin ofis kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında ofiste hasar meydana geldi.

        Yangın, saat 11.00 sıralarında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi’ndeki kereste üretim tesisinin ofis kısmında çıktı. Soba kaynaklı olduğu değerlendirilen yangını görenler durumu, 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangından etkilenen olmadığı, tesisin ofis kısmında hasar meydana geldiği belirtildi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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