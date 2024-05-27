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        İzmit Körfezi'nde denizin rengi kahverengiye döndü

        İZMİT Körfezi'nin Başiskele sahil bölgesinde denizin rengi kahverengiye dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:15
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        İzmit Körfezi'nde denizin rengi kahverengiye döndü
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        İZMİT Körfezi’nin Başiskele sahil bölgesinde denizin rengi kahverengiye dönüştü. Denizdeki renk değişimi dron ile görüntülendi.

        Marmara Denizi’nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi’nin Başiskele ilçesindeki Seymen sahili kısmında denizin rengi kahverengiye dönüştü. Kıyı şeridine yakın noktalardaki renk değişimi geniş bölgede etkili oldu. Denizdeki renk değişimi dronla görüntülendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler yaşanan renk değişiminin sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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