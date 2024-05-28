Ders sırasında sınıfa giren veli, öğretmenin üzerine yürüdü; arbede yaşandı (2)

VALİLİKTENAÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği’nce olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Darıca ilçemiz Kazım Karabekir Mahallesi Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda bugün meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili yapılan incelemeler neticesinde; 27.05.2024 günü iki öğrenci arasında meydana gelen kavga nedeniyle bu öğrencilerden birisinin velisi olan M.A. isimli şahsın bugün (28.05.2024) saat, 09.00 sıralarında okula gelerek okul öğretmeni B.L. ile tartıştığı, arbede yaşandığı ve daha sonra okuldan ayrıldığının öğrenilmesi üzerine güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren M.A. ile birlikte S.A. ve İ.A. isimli şahıslar yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır. Bahse konu olay bütün yönleriyle incelenmektedir. Öğretmenimize ve Milli Eğitim Camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddetin her türlüsüne karşı sıfır toleransla mücadelede kararlı olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.”