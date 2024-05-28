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        Ağabeyini uykusunda öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi

        KOCAELİ'de, ağabeyi Murat Can Torun'u (32) uykudayken boğazını ve cinsel organını kesip öldüren Emre Torun'un (31) tutuklu yargılandığı duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:56 Güncelleme: 28.05.2024 - 18:00
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        Ağabeyini uykusunda öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi
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        KOCAELİ'de, ağabeyi Murat Can Torun'u (32) uykudayken boğazını ve cinsel organını kesip öldüren Emre Torun'un (31) tutuklu yargılandığı duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Torun'un 'Canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Olay, geçen yıl 22 Nisan'da, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204'üncü Cadde'deki binanın 4'üncü katında meydana geldi. Emre Torun, iddiaya göre ağabeyi Murat Can Torun'la arasında geçmişte yaşanan cinsel tacizi bir restoranda babasına anlattı. Babası iki kardeşi yüzleştirmek istedi. Emre Torun, o gün eve gelmedi. Ertesi gün sabah saatlerinde eve giden Emre Torun, ağabeyi Murat Can Torun'u uyurken bıçakladı. Olayın ardından elinde bıçakla sokağa çıkan Emre Torun, yaklaşık 1 kilometre ileride polis ekibi tarafından durduruldu. Torun'un ağabeyini öldürdüğünü söylemesi üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Murat Can Torun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Emre Torun gözaltına alındı, Murat Can Torun'un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otopside Murat Can Torun'un boğazının ve cinsel organının kesildiği ortaya çıktı. Emre Torun ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

        'HATIRLAMAK İSTEMİYORUM'

        Emre Torun hakkında, 'Tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme' suçundan Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında olay gününü anlatan Torun, "Beni sakinleştiren tek şey uyuşturucuydu. Bir kere cinsel olay oldu ama ağabeyimin beni dövdüğü, tehdit ettiği zamanlar da vardır. Kimse ağabeyini sebepsiz yere öldürmez. Olay gününden bir gün önce babama cinsel olayı anlattım ve o gece ailemin evine gitmedim. Olayları babama anlatırken gömleğimi yırtmıştım, sabah üzerimi değiştirmek için eve gittim. Ağabeyim bana 'Babama ne anlattın şerefsiz' dedi. Sonrasını hatırlamıyorum, hatırlamak istemiyorum" dedi.

        Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Emre Torun, babası ve avukatı katıldı. Duruşmada okunan raporda, Torun'un cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Torun'un, 'Canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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