Sınıfta öğretmenin üzerine yürüyüp bir öğretmeni de darbeden 2 kişi, 300'er bin TL kefaletle serbest

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, kızı ile kavga eden öğrenciyi göstermediği için öğretmen Burak Laçin’in üzerine yürüyen, araya giren öğretmen Mehmet Demir’i de darbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.A. (32) ve yakını S.A. (28), adli kontrol tedbiri kapsamında 300’er bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

Olay, dün Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; olaydan bir gün önce birinci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğu, kavga etti. Akşam eve giden öğrencilerden biri, kavgayı babası M.A.'ya anlattı. Dün sabah saatlerinde okula gidip, kızının eğitim gördüğü sınıfa giren M.A., sınıf öğretmeni Burak Laçin'den çocuğu ile kavga eden öğrenciyi kendisine göstermesini istedi. M.A., Laçin'den olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine M.A. okula çağırdığı yakınları ile öğretmen Laçin'in üzerine yürüdü. Araya giren öğretmen Mehmet Demir tekme ve yumrukların hedefi oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Demir darp raporu aldı. Şikayet sonrası veli M.A. ile yakınları S.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. İ.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkan M.A. ve S.A., adli kontrol tedbiri kapsamında 300’er bin TL kefaletle serbest bırakıldı.