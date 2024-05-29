Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Sınıfta öğretmenin üzerine yürüyüp bir öğretmeni de darbeden 2 kişi, 300'er bin TL kefaletle serbest

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kızı ile kavga eden öğrenciyi göstermediği için öğretmen Burak Laçin'in üzerine yürüyen, araya giren öğretmen Mehmet Demir'i de darbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:12 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınıfta öğretmenin üzerine yürüyüp bir öğretmeni de darbeden 2 kişi, 300'er bin TL kefaletle serbest
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, kızı ile kavga eden öğrenciyi göstermediği için öğretmen Burak Laçin’in üzerine yürüyen, araya giren öğretmen Mehmet Demir’i de darbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.A. (32) ve yakını S.A. (28), adli kontrol tedbiri kapsamında 300’er bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

        Olay, dün Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; olaydan bir gün önce birinci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğu, kavga etti. Akşam eve giden öğrencilerden biri, kavgayı babası M.A.'ya anlattı. Dün sabah saatlerinde okula gidip, kızının eğitim gördüğü sınıfa giren M.A., sınıf öğretmeni Burak Laçin'den çocuğu ile kavga eden öğrenciyi kendisine göstermesini istedi. M.A., Laçin'den olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine M.A. okula çağırdığı yakınları ile öğretmen Laçin'in üzerine yürüdü. Araya giren öğretmen Mehmet Demir tekme ve yumrukların hedefi oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Demir darp raporu aldı. Şikayet sonrası veli M.A. ile yakınları S.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. İ.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkan M.A. ve S.A., adli kontrol tedbiri kapsamında 300’er bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

        BAKAN TEKİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden öğretmenin darbedilmesine şu sözlerle tepki göstermişti:

        “Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız. Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz ‘Veli Randevu Sistemi’nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi!
        İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi!
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        İzlanda'da yanardağ yine patladı
        İzlanda'da yanardağ yine patladı
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kocaeli'de "Genç Ofis" açılışınd...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kocaeli'de "Genç Ofis" açılışınd...
        "2. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri" Kocaeli'...
        "2. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri" Kocaeli'...
        Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Gümüşhane'den geldiği Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı...
        Gümüşhane'den geldiği Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğünden "4 okuldan 1'i riskli" iddialarına ilişk...
        Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğünden "4 okuldan 1'i riskli" iddialarına ilişk...